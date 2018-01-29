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'Rezil olduk, yine Erdoğan kazandı!'

29 Ocak 2018 Pazartesi - 12:52 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 12:52

Türk askerini görünce kaçan Yunan Bakan Kammenos, ülke medyasında alay konusu oldu.


Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, hücum botlarla Kardak kayalıklarına yanaşarak bölgeye çelenk bırakmak istedi.
 
TÜRK ASKERİ GELDİ, YUNAN KAÇTI
 
Kammenos'un bu girişimi, Türk askerinin bölgeye gitmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı.
 
Türk askerlerini görünce bölgeden kaçan Yunanlılara, Mehter Marşı ve İzmir Marşı da dinletildi.
 
YUNAN BASINI: ERDOĞAN'IN ZAFERİ
 
Yunanistan Savunma Bakanı'nın Kardak kayalıklarına çelenk bırakma denemesi, ülke medyasında da geniş yer buldu.
 
Yunanistan'da yayın yapan Elefteros Tipos Gazetesi, konuyu manşetine taşıdı ve girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandığını yazdı.

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Türk askeri Yunan Bakan Kammenos Kardak kayalıkları
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