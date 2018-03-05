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"PYD/PKK 25 bin Kürt genci öldürdü"

AA |  05 Mart 2018 Pazartesi - 20:45 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 20:45

Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Ortadoğu Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şahin, "PKK, PYD ve YPG'nin alanda yürütmüş olduğu terör faaliyetinden dolayı öldürülen Kürt genci sayısı 25 binin üzerinde." dedi.


Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (Cojep) tarafından  Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen "Terörizm ve Avrupa  ülkelerindeki istikrara etkileri" konulu panelde konuşan Prof. Dr. Şahin, PKK'nın  tehditleri nedeniyle korumayla gezmek zorunda kaldığına dikkati çekti.
 
PYD'nin kuruluşunun ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003 yılına denk  geldiğini belirten Şahin, "Suriye'de ilk halk ayaklanmaları başladığında PYD ve  YPG yani farklı isimlerle kendini adlandırıp dünyaya ve bölgeye kendini kabul  ettirmek isteyen terör örgütü PKK, ilk önce Suriye'de Kürtleri öldürerek alan  kazanmaya çalıştı. Kendisi gibi düşünmeyen ve Suriye'nin kuzeyinde etkin olan bir  siyasetçiyi öldürerek işe başladılar; Mişel Temo cinayetiyle." diye konuştu.
 
Şahin, terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye'de en büyük eziyeti Kürtlere  yaptığını ve kendisi gibi düşünmeyen Kürt partileri dışladığını vurgulayarak,  Kürt siyasetçilerin bu kanlı örgütün cinayetlerine kurban gittiğini ifade etti.
 
"PYD/PKK 25 bin Kürt genci öldürdü"
 
Prof. Dr. Şahin, PYD/PKK'nın baskısından dolayı Türkiye'ye kaçan  "gerçek Suriyeli Kürt" sayısının 300 binin üzerinde olduğunu, bu rakamı bizzat  kendisinin tespit ettiğini söyledi. Terör örgütünün tehditlerinden dolayı Irak'a  da 500 bin dolayında Suriyeli Kürt'ün kaçmak zorunda kaldığını belirten Şahin,  bunların en az 50'siyle bizzat röportaj yaptığını anlattı.
 
"PYD/PKK öncelikle Suriyeli Kürtlere baskı yaparak kendisine alan  açtı." diyen Şahin, örgütün Suriye'de ilk desteği Beşşar Esed rejiminden  aldığını, ardından ABD'nin onlara binlerce tır dolusu silah verdiğini ifade etti.
 
Şahin, teröre karşı verdiği mücadele ve milyonlarca Suriyeli  sığınmacıya ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye  Nobel ödülü verilmesi  gerektiğini vurgulayarak, "PKK, PYD ve YPG'nin alanda yürütmüş olduğu terör  faaliyetinden dolayı öldürülen Kürt genci sayısı 25 binin üzerinde. Niçin? Bir  terör örgütünün amacı gerçekleşsin diye." dedi.
 
Ortadoğu'daki istikrarsızlığın ana nedenlerinden birinin PYD/PKK  olduğuna vurgu yapan Şahin, örgütün Rakka'da DEAŞ ile iş birliği yaptığını  anlattı. Şahin, "PKK sadece Ortadoğu'daki istikrarsızlığa katkı sağlamıyor. PKK  aynı zamanda Türkiye ile Batılı dostlarının ilişkilerini zehirliyor. Kürt gruplar  arasındaki ilişkileri de zehirliyor." diye konuştu.
 
"Türkiye Avrupa'daki Müslüman nüfusa yoğunlaşmalı"
 
Cojep Genel Başkanı Ali Gediklioğlu da 35 yıldır demokrasi, hukuk,  insan hakları, terör ve güvenlikle ilgili faaliyet gösteren uluslararası bir  organizasyon olduklarını belirtti.
 
PKK terör örgütünün Avrupa'da gördüğü desteğe işaret eden Gediklioğlu,  "Batılıların PKK konusundaki tavrını da uzun yıllardır izliyoruz. Bununla ilgili  bugüne kadar birçok çalışmamız, girişimlerimiz ve eylemlerimiz oldu. Fransa'nın  önemli kadın dergisi Marie Claire kalkıyor terörist kadınları 'çok makyajlı,  bakımlı ve sigarayı bile yere atmıyorlar' diye yayın yapıyor. Dolayısıyla bunları  görünce Avrupalılardan PKK'ya karşı tedbir almalarını beklemek hayal." diye  konuştu.
 
Gediklioğlu, PKK'nın Avrupa'da düzenlediği eylemlere izin alamadığı  zaman, bu izinleri Komünist ve Yeşiller partileri üzerinden aldığına işaret  ederek, Türkiye'nin örgüte karşı demokratik baskılarını artırmak için Avrupa'da  yaşayan Müslüman nüfusa yoğunlaşması gerektiğini savundu.
 
Cojep'in BM'deki Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Durdu Keleş ise  Zeytin Dalı Harekatı'nı takiben "PKK'nın Avrupa'da terör estirdiğine ve örgüt  yandaşlarının Avrupa'daki Türk toplumuna karşı uyguladığı şiddeti artırdığına"  dikkati çekti.
 
"PKK'nın saldırılarını raporlaştırdık"
 
Cojep Genel Sekreteri Celil Yılmaz da AA muhabirine yaptığı  açıklamada, PKK'nın son yıllarda Avrupa ülkelerinde ve uluslararası kuruluşlarda  Türkiye aleyhine yürüttüğü karalama kampanyalarının Zeytin Dalı Harekatı'ndan  sonra ciddi boyutlara ulaştığı uyarısında bulundu.
 
Yılmaz, gerek PKK'nın Fransa'daki terör yürüyüşlerinin iptali gerekse  örgütün BM başta olmak üzere uluslarası kuruluşlarda yaptığı "kirli propagandaya"  dur demek adına BM çatısı altında paneller düzenlediklerini söyledi.
 
Fransa'da camilere yapılan PKK saldırılarını raporlaştırdıklarını  ifade eden Yılmaz, BM Cenevre çatısı altında Türkiye'nin haklı davasını anlatmaya  devam edeceklerini kaydetti.
 
Panelde, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık'ın yanı  sıra farklı ülkelerden insan hakları uzmanları da katılımcılar arasında yer aldı.

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