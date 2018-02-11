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"Putin yenilmeden mücadelemden vazgeçmeyeceğim"

11 Şubat 2018 Pazar - 13:16 | Son Güncelleme : 11 02 2018 - 13:16

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Gürcistan ve Ukrayna, topraklarını geri alana ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yenilgiye uğrayana kadar mücadele edeceğini belirtti.


Gürcistan'da ana muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareketi'nin kurucusu,  eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, Rustavi 2 televizyonuna  değerlendirmelerde bulundu.
 
Hakkında verilen gıyabi hapis cezası nedeniyle ülkesine dönemeyen  Saakaşvili, hem Ukrayna hem de Gürcistan'da hakkındaki suçlamaların asılsız  olduğunu savunarak tüm bunların siyaset hayatını engellenmek için yapıldığını  ileri sürdü.
 
Saakaşvili, Rusya'nın, Ukrayna ve Gürcistan'ın toprakları işgal  ettiğini hatırlatarak bu iki ülkenin toprak bütünlüğü sorunlarını çözmek için  sonuna kadar çaba sarf edeceğini belirterek "Gürcistan, Abhazya ve diğer  topraklarını geri almadan, eski kalkınma hızına ulaşmadan, Putin yenilmeden  mücadelemden vazgeçmeyeceğim" dedi.
 
Ukrayna'da bulunan Saakaşvili, 2015'te bu ülkenin vatandaşı olup,  Odessa Valiliği görevine getirilmişti. 2016'da bu görevden istifa eden  Saakaşvili, Yeni Güçler Hareketi Partisini kurarak muhalefete geçmişti.  Saakaşvili, 2017 yılında Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmıştı.
 
  
 
 

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