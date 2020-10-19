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"Psikolojik olarak çok etkilendik"
Şarkıcı Sinan Özen'in minik kızı Neva'nın hastalığından dolayı 'Gerçeği söylemek gerekirse bu uzun süreçte yaşananlar psikolojik olarak bizi çok etkiledi" dedi.
Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığından dolayı 6 kez ameliyat geçirmişti. Neva, önceki gün 7'inci kez ameliyat masasına yattı. Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen, "Neva'mızı önce Allah’a sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik." demişti.