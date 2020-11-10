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'Prison Break' hayranlarına kötü haber

10 Kasım 2020 Salı - 17:17 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 17:42

Bir döneme damga vuran yapımlardan 'Prison Break'in başrol oyuncusu Wentworth Miller (Michael Scofield), dizinin devam etmeyeceğini açıkladı.


'Prison Break' ile ilgili belirsizlik sürüyor. 'Michael Scofield' karaktaeine hayat veren dizinin başrollerinden Wentworth Miller, uzun süredir konuşulan yeni sezonla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir kullanıcıya cevap veren Miller, 6'ncı sezonun olmayacağını belirtti.
 
2017 yılında beşinci sezonuyla geri dönen 'Prison Break'le ilgili FOX kanalından yeni sezonun şimdilik gündemde olmadığı açıklaması gelmişti. Ancak o günden beri yeni bir sezonun gelebileceği veya farklı başroller eşliğinde yeniden çekilebileceği konuşuluyor. Son olarak dizinin başrollerinden Dominic Purcell de altıncı sezonun çekileceğini söylemişti.
 
 

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