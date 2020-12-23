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"Pijamalarını çıkarabilene helal olsun"

"Pijamalarını çıkarabilene helal olsun" Türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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