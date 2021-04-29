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'Pençe' operasyonunda teröristlere büyük darbe!

DHA |  29 Nisan 2021 Perşembe - 10:17 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 10:17

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonları kapsamında 5 PKK'lı teröristin, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.


 
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist, SİHA'larımız ile etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" denildi.
 
 
 
 
 

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