'Pençe Harekâtı'nda askeri sevkiyat sürüyor

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekâtı' kapsamında, sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. 8 gündür süren harekâtta görev yapan komandolar, 3 bin metre rakım ve sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklardaki terör hedeflerini bir bir ortadan kaldırarak ilerliyor.

