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'Pastırma yazı' bugün başlıyor! Meteoroloji son dakika olarak duyurdu, pastırma sıcaklarının sona ereceği gün...
Beklenen gün geldi. Pastırma yazı bugün başlıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor. Sıcaklıklar birçok bölgede 20 derecenin üzerine çıkıyor. Meteoroloji son dakika duyurusunda hava sıcaklıklarının artacağı bildirildi. İller tek tek açıklandı. MGM son dakika açıklamasında detaylar paylaşıldı. Hangi il kaç dereceyi görecek? Pastırma sıcakları kaç gün sürecek? Özellikle hafta sonunda hava durumunun nasıl olacağını merak edenler için tüm detaylar...