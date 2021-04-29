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'Paramı ver, yoksa evinin önünde intihar ederim'

29 Nisan 2021 Perşembe - 14:44 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 14:44

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, kendisine "O kadar paran var ama babanın bana olan borcunu ödemiyorsun! Evinin önünde intihar edeceğim' diye mesaj atan Nurettin K.'dan şikayetçi oldu.


Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
 
"100 BİN TL ALACAĞIM VAR"
 
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Ünlü oyuncu, Nurettin K. isimli şahsın, babası Nizam Erdoğan'dan 100 bin TL alacağı olduğunu ileri sürerek kendisine çok sayıda mesaj attığını ifade etti. Yılmaz Erdoğan, "Şahıs 'Borcumu ödemezsen evinin önünde intihar edeceğim' diyor, şikayetçiyim" dedi.
 
Hakkari'de yaşayan Nurettin K., sadece parasını istediğini taciz ve hakaret kastı olmadığını söyledi. Soruşturma devam ederken Erdoğan, şikayetinden vazgeçince dosya kapandı.

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