“Pandemide saç dökülmesine karşı bakım talepleri arttı”

Sanat ve futbol camiasının tercih ettiği kuaför Adem Yılmaz, pandemi kısıtlamalarında bakımsızlık ve stres sebebiyle saçların olumsuz etkilendiğini belirterek, “Saç dökülmesi şikayetleri çok geliyor. Bu dönemde saç dökülmesine karşı doğal kozmetik bakım talepleri arttı. 2021’de rahat, salaş ve dalgalı erkek saç modelleri için çok fazla talep geliyor. Bu yıl kıvırcık saçlıların yılı oldu” ifadelerini kullandı.

İstanbul Beylikdüzü’ndeki kuaför salonunun sahibi Adem Yılmaz , pandemi sonrası kısıtlamaların kalktığı dönemde trend saç modellerini değerlendirdi.

“MASKÜLEN HAVA VEREN MODELLERE TALEP OLUYOR”

Son aylarda rahat, salaş ve dalgalı erkek saç modelleri için çok fazla talep geldiğini anlatan Yılmaz, özellikle permalı saçların 2021 yılına damga vurduğunu ifade etti. Yılmaz, “Günümüzde artık erkekler de kadınlar kadar kişisel bakımına önem veriyor” dedi.

Yılmaz, 2021 erkek saç modeli trendleri hakkında şu bilgileri paylaştı: “2021 erkek saç kesimi modelleri, saç tiplerine ve farklı zevklere göre değişse de bu yılın popüler erkek saç stilleri, doğal ve salaş modeller olarak öne çıkıyor. Genellikle orta uzunlukta saç kesimi tercih ediliyor. Maskülen hava veren kesimlere ve modellere daha çok talep oluyor.”

“BU YIL KIVIRCIK SAÇLILARIN YILI”

Adem Yılmaz, “Yeni erkek saç modelleri, saçları daha havalı gösteren modellerdir. Bu saç stili erkekleri adeta mest ediyor. Yeni bir saç modeli arayanlar veya saç modelini değiştirmek isteyenler, havalı modellere ‘hayır’ diyemiyor. Bu açıdan kıvırcık saçlı erkekler çok şanslı. Çünkü bu yıl kıvırcık saçlıların yılı diyebilirim. Kıvırcık saç erkek stili çok popüler oldu. Yüz şekli oval olan erkeklere de bu stil çok yakışıyor” diye konuştu.

Kıvırcık saçlı olmayan erkekler için hacimli şekillendirme yöntemleri uyguladıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti: “Köpükle saçlarını baskılama, havalı şekillendirme, sabitleyici sprey gibi ürünlerle model geliştirme gibi yöntemlerle doğal ve salaş stile en uygun modeli tasarlıyoruz. Bu stil için saç yapısı ve uzunluğu yanında kişinin yüz tipi ve kafa yapısı da etkili oluyor. Ayrıca, saç rengi de önemli bir unsur. Yani popüler erkek saç modeli tasarımları için müşterilerimizin taleplerini yeni trendlerle harmanlıyoruz.”

“SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI BAKIM TALEPLERİ ARTTI”

Dünyanın en büyük kuaför organizasyonlarından "CMC CAT Türkiye’nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Adem Yılmaz, pandemi stresinde saçların olumsuz etkilendiğini de belirterek, “2020’den itibaren son 1-1,5 yıl içinde saç bakımları aksatıldı. Çünkü pandemi sürecinde insanlar kısıtlamalar sebebiyle zamanlarının büyük bir bölümünü evde geçirdi. Bu dönemde saç bakımları ertelendi ya da göz ardı edildi. Pandeminin yol açtığı belirsizlik ve stres, saçları olumsuz etkiledi. Bu sebeple özellikle saç dökülmesi şikayetleri çok geliyor. Bu dönemde saç dökülmesine karşı doğal kozmetik bakım talepleri de arttı. Etkili doğal çözümlerle saç dökülmesi sorunlarını minimize etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.