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'Palu ailesi' davasında flaş gelişme! Tahliye edildi

AA |  16 Mart 2021 Salı - 17:40 | Son Güncelleme : 16 03 2021 - 17:45

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.


Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, suça sürüklenen  çocuk F.P. ile tutuklu sanıklar İsa Palu ile Tuncer Ustael hazır bulundu.  Sanıklar Ayşe Palu, Emine Ustael ve Hava Palu ise duruşmaya tutuklu bulundukları  Gebze Kadın Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
 
Dosyaya eklenen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, mahkeme  başkanı Atilla Darı'nın reddine ilişkin talebin kabul edilmediği belirtildi.
 
Tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşmada söz verilen E.G.T,  sanıklardan Havva Palu'nun teyzesi olduğunu ve Meryem Tahnal'ın ölümüne ilişkin  herhangi bir bilgisinin olmadığını belirterek, sanıklarla arasında herhangi bir  husumet bulunmadığını söyledi.
 
Tanık olarak dinlenen Havva Palu'nun yeğeni E.V. ise Meryem Tahnal'ın  ölümüne ilişkin doğrudan bilgisinin olmadığını dile getirerek, "Olup bitenleri  televizyondan izledim. Bilgim bu programlarla sınırlıdır. Teyzemle aramızda  herhangi bir husumet söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.
 
Tanık ifadelerinin dinlenmesinin ardından söz verilen cumhuriyet  savcısı, tanık Y.Ş. için oluşturulan talimat yazısının beklenmesine, Sakarya 6.  Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen yargılamaya konu eylemin birleştirilmesi  hususundaki talebe olumsuz görüş bildirilmesini ve tutuklu sanıkların bu  hallerinin devamına karar verilmesini istedi.
 
Söz verilen Tuncer Ustael, "Ben açlık grevindeyim. Bu nedenle kötü  durumdayım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.
 
Diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti.
 
Mahkeme heyeti, tanık Y.Ş. hakkında yazılan talimat cevabının  beklenmesine, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın Kocaeli'deki  davayla birleştirilmesi konusundaki talebe olumsuz görüş bildirilmesine, tutuklu  kaldığı süre ve yaşı dikkate alınarak sanık Havva Palu'nun tahliyesine ve diğer  sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
 
Olay
 
Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da  2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma  başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan  kazı çalışmalarında da herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar  durdurulmuştu.
 
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda, sanık Tuncer  Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy  veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan  ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının  kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle  cezalandırılmıştı.
 
Emine Ustael ile Hava, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım  etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum edilmişti.
 
F.P, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis  cezası verilmesi kararıyla tahliye edilmişti.
 
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin  kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul  hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde  tekrar hakim karşısına çıkmıştı.
 

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Kocaeli Körfez Palu ailesi
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