'Palalı Sabri'nin fuhuş çetesine yapılan operasyonda 'güzellik kraliçesi' detayı

‘O KADINLAR MÜŞTERİMİZ’

Hürriyet'in haberine göre, gözaltına alınan 6 şüpheli ise önceki gün adliyeye sevk edildi. Soruşturma savcılığı, 6 şüphelinin de tutuklanmasını istedi. Savcılık ve sulh ceza hâkimliğinde ifade veren Mehmet Emin Çelebi, kendilerine iftira atıldığını savunarak gözlem altına alınan kadınların müşterileri olduğunu söyledi.