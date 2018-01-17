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'Özür dilerim bunu yapmak zorundaydım' deyip kalçasını...

17 Ocak 2018 Çarşamba - 14:25 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 14:39

Avustralya'da spordan evine dönen kadın apartman kapısının önünde tacize uğradı. Kadının kalçasını elleyen tacizci adam, "Bunu yapmak zorundaydım" diyerek olay yerinden uzaklaştı.


Avustralya'nın kıyı bölgesi olan Gold Coast'ta yaşayan 24 yaşındaki iki çocuk annesi Jesse Ratu, sabah yürüşünden evine dönerken yabancı bir adam kendisini evine kadar takip etti. Jesse evin zilini çaldığı sırada, adam arkadan kedisine yaklaşıp kalçalarını bir kaç defa elleyerek kadını taciz etti.
 
 
GÜLEREK YAKLAŞTI
 
Apartmannın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, adamın kadına gülerek yaklaşıp taciz ettiği ve sonra hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştığı görüldü.
 
"ÖZÜR DİLERİM BUNU YAPMAK ZORUNDAYDIM"
 
Kadın "Bana dokunma" diye tepki gösterirken adamın, "Özür dilerim bunu yapmak zorundayım çünkü gördüğüm en iyi kalçaya sahipsin" dediği öğrenildi.
 
 
KADININ SEVGİLİSİ ADAMIN PEŞİNE DÜŞTÜ
 
Kadın, eve koşarak girip olanları erkek arkadaşı Wilson'a anlattı. Wilson, tacizciyi yakalamak için koşarak dışarı çıktı ancak tacizci çoktan olay yerinden uzaklaşmıştı.
 
Polis, adamın yakalanması için çalışma başlattı.
 

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Avustralya spor kadın taciz
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