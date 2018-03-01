'ÖSO komutanı casus çıktı!'

Suriye rejimine yakın haber sitesi Al Masdar'ın haberine göre, Ahmed Eş-Şamali isimli ÖSO komutanının, Suriye casusu olduğu ortaya çıktı.

Habere göre, Eş-Şamali'nin Ceyş'ül İzze isimli ÖSO grubunun en üst düzey komutanlarından biri olduğu belirtiliyor.

Suriyeli casusun Suriye ordusu adına gerçekleştirdiği görevini tamamladığı ve geri döndüğü açıklandı.

Suriye ordusunun İdlib'deki operasyonlarını sonlandırması sebebiyle Eş-Şamali'nin geri dönmesine onay verdiği duyuruldu.

Eş-Şamali'nin ÖSO'daki fotoğrafı:

Eş-Şamali'nin geri dönüşünden sonraki fotoğrafı: