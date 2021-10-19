‘Organ nakli’ için sanal koşuda bir araya gelecek

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinirliği arttırmak amacıyla Medicana Sağlık Grubu’nun desteğiyle 21-24 Ekim tarihleri arasında sanal koşu düzenlenecek.

“Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız- Run For Life” sanal koşusu, bu yıl binlerce gönüllünün katılımıyla 21 Ekim’de start alacak. Spor tutkunlarını sanal koşuda bir araya getirecek organizasyonda, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkat çekilerek, organ bağışı çağrısında bulunulacak. Sanal koşuya katılacak olan gönüllüler, istedikleri yerden yarışa katılabilecekler.

Sporseverler, kendi belirledikleri 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 21 Ekim’de saat 00.00’dan 24 Ekim 23.59’a kadar istedikleri zaman diliminde koşabilecek. Ölçümde, akıllı saatler veya mobil uygulamalar kullanılacak.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN KATILIM SAĞLANABİLECEK