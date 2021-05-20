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'Onur Operasyonu'nda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

20 Mayıs 2021 Perşembe - 18:09 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 18:09

Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği "Onur Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı Mersin'de tutuklandı.


17 Mayıs'ta Suriye açıklarındaki bayraksız bir balıkçı teknesine yapılan ve 'Onur' adı verilen operasyonda 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyona ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M.S.S, Z.M.I, Y.M.N.İ, M.A. ile A.K. ve S.K'nin işlemleri tamamlandı.
 
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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