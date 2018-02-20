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"Önce TSK'yi sonra MİT'i bitireceğiz"

AA |  20 Şubat 2018 Salı - 18:50 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 18:50

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 158'i tutuklu 486 kişinin yargılanmasına devam edildi.


Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, merkez Meram ilçesinde özel olarak  hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya sanıklar,  yakınları, avukatları ve tanıklar ile AK Parti Konya İl Başkanlığı mensupları  katıldı.
 
Tanıklardan S.F.Ö, 1998 yılında mali müşavirliğini yaptığı, o dönem  eczacı olan sanık Ahmet B. tarafından örgütün sohbet toplantılarına davet  edildiğini söyledi.
 
Sohbet toplantılarına katılmaya başladığını belirten S.F.Ö, bu süreçte  örgüte ilişkin öğrendiklerini samimiyetle açıkladığını ifade etti.
 
Örgütün yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarına katılmadığını öne  süren tanık, "2008-2009 yıllarına kadar bazı sohbetlere dinleyici olarak  katıldım. Bir süre beni sohbetlere davet eden Ahmet B. ile aynı sohbet  grubundaydık ama daha sonra gruplarımız ayrıldı. Ondan sonra bazı mütevelli  sohbet toplantılarına da katıldım. Burada örgüt adına toplanan ve bağışlanan  yardımların çok yüksek meblağda olması beni rahatsız etti. Bu rahatsızlığım  dolayısıyla sohbetlere katılmayı bıraktım." dedi.
 
S.F.Ö, tutuksuz sanıklardan Özcan D. ve İbrahim E’yi mütevelli  sohbetlerinde gördüğünü, örgütle bağlantılarını buradan çıkardığını aktardı.
 
Tanıklardan O.S. de geçmişte Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde  öğretim üyeliği yaptığını, bu süreçte bazı sohbet toplantılarına katıldığını dile  getirdi.
 
Sanık Bülent O. ile çalışma arkadaşı olduğunu ve 2012-2013 yıllarında  bazı sohbetlere birlikte katıldıklarını söyleyen O.S, "Belli bir sohbet hocamız  yoktu. Birlikte çalıştığımız 3-4 arkadaşımızla birimizin evinde toplanır sohbet  yapardık. Sohbetlerde bizden kurban, burs, bağış adı altında örgüt için para  toplamamız talep edilmedi ancak ben birkaç kez burs ve kurban bağışı yaptım."  diye konuştu.
 
O.S, 2013 yılında, 17-25 Aralık olayları dolayısıyla sohbetlere  katılmayı bıraktığını ve örgütle bağlantısını tamamen kopardığını öne sürdü.
 
"Türk Silahlı Kuvvetlerini bitireceğiz"
 
Tanıklardan M.K. ise geçmişte Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp  Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptığını, bir ay önce buradan emekli  olduğunu belirtti.
 
M.K. aynı fakültede akademisyen olan sanık Hasan G. ile yaşadığı bir  olayı ise şöyle anlattı:
 
"2002 yılında, sanık Hasan G. ile fakültenin koridorunda karşılaştık.  Beni bir kenara çekti ve 'Birinci olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini, ikinci olarak  ise MİT’i bitireceğiz’ dedi. Bana bunu neden söylediğini anlayabilmiş değilim  ancak ben 1983 yılından beri kurumda olduğum için kişilerin düşüncelerini,  duyumlarım dolayısıyla bilirdim. Hasan G’nin FETÖ’ye yakınlığını duymuştum."

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