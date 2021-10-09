Gazetevatan.com » Magazin » 'Ölümden döndüm' demişti! Alişan 2 milyon TL'lik dava açtı
'Ölümden döndüm' demişti! Alişan 2 milyon TL'lik dava açtı
Alişan, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.’nın yaptığı yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ayrıca avukatı Emek Emre aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne başvuran ünlü şarkıcı, Ufuk A.’ya 2 milyon TL manevi, 10 bin TL de maddi olmak üzere toplam 2 milyon 10 bin TL'lik tazminat davası açmış, Tabipler Odası’na da şikâyet etmişti.
Arkadaşı olan doktor Ufuk A.’nın, daha fit görüneceğini belirterek kendisini yağ aldırma operasyonu için ikna ettiğini dilekçesinde anlatan Alişan, 5.5 saat süren operasyon sonucu, doktor hatası nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldığını öne sürmüştü.