'Ölçmek' için yaptı! Cinsel organından çıkan şey şok etti

15 yaşındaki bir erkek çocuğunun içinde, 'ölçmek' için penisine soktuğu düğümlü bir USB kablosu sıkıştı. Kimliği belirsiz genç, kablo içine sıkıştıktan sonra ameliyata alındı.

Çocuk, kabloyu kendisi çıkarmak için birkaç girişimde bulundu ancak çok fazla kan kaybedince ailesinden kendisini hastane ye götürmelerini istedi.

Hastane personeli de düğümün konumu nedeniyle özel aletler kullanarak kabloyu çekmeyi başaramayınca, çocuk ileri tedavi için acilen Londra Üniversite Koleji Hastanesine nakledildi.

KASLARI ÇEKİP, ÇIKARTTILAR

Çekilen röntgen filmi düğümün tam boyutunu ve pozisyonunu ortaya çıkardıktan sonra genç ameliyata gönderildi.

Cerrahlar penisi ve skrotumu çevreleyen kasları kestiler ve ardından düğümü kesip çıkardılar.

Sağlık görevlileri düğümü kesikten çıkarmayı başardı ve ardından kablonun geri kalanından ayırdı. Düğüm çıkarıldıktan sonra kablonun kalan iki parçası, penisten dışarı çekildi.

İyileşme sürecinde herhangi bir komplikasyon olmadı ve çocuk, ertesi gün hastaneden taburcu edildi.

İki hafta sonra yapılan takip taramaları kalıcı bir hasar olmadığını ortaya çıkardı ancak doktorlar çocuğun gelecekte sürekli izlemeye ihtiyacı olacağını belirtti.

Danışman androlog Dr Amr Raheem Mail Online'a şunları söyledi: "Ameliyat başarılı olmasına ve ani bir komplikasyon olmamasına rağmen, daha sonra idrar yolunda daralmaya neden olabilir. Bu da, idrar yaparken kendisine sorun çıkarabilir veya enfeksiyona yatkın hale getirebilir.

SOSYAL MEDYA BU VAKALARDA ARTIŞA SEBEP OLUYOR

"Vücudunuza steril olmayan herhangi bir şey soktuğunuzda doku enfeksiyonuna neden olabilirsiniz, enfeksiyonlar bazen diyabetiklerde olduğu gibi bağışıklığı düşük kişilerde ciddi sonuçlar doğurabilir.

Sosyal medya ve genel olarak yanlış bilgilerin yayılmasının, bu tip olayları daha yaygın hale getirdiğine inanıyorum.

Kliniklerimizde semptomlarla başvuran hastalarda bu uygulamalarda kesinlikle bir artış gördük."