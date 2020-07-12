'Okulların açılması çocukların psikolojik sağlığı açısından iyi olabilir'

Uzman corona virüs Bilim Kurulu, okulların açılmasını sağlıklı görüyorlarsa, bu durumun çocukların psikolojik sağlığı açısından iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 31 Ağustos'ta eğitim-öğretimin açılacağı belirtildi. Uzman Psikolog Rabia Ünsaldı Köle, çocukların birçoğunun okula gitmeyi çok istediğini söyledi. Köle, ders ve ödev yapmayı sevmeyen çocukların bile büyük kısmının okulların açılıp, gitmek istediklerine yönelik geri dönüşler aldığını ifade ederek, "Ama gitmek istemeyen öğrenciler de olacak. Sosyal kaygıları, performans kaygısı olan çocuklar oluyor. Sınıf ortamında zaten zorluk yaşayan çocuklar okula gitmek istemeyebiliyor. Bu çocuklar bile 'artık okula gidelim, arkadaşlarımı özledim, okul açılsın, arkadaşlarımızla teneffüste oynayalım' diye söylemleri var. Uzun bir süre çocukların gelişimine aykırı bir durum yaşandı. O yüzden çocuklar için okul, oyun ve özgürlük demektir. Bence çocukların birçoğu okulların açılmasını isteyecek ve istiyorlar" diye konuştu.

'OKULLARIN AÇILMASINI DESTEKLİYORUM'

Psikolog Köle, sürecin ilerlemesiyle birlikte çocuklardaki korkunun azaldığını, maske kullanımına da alışıldığını belirtti. Köle, bu durumun çocuklarda somut algı oluşmasına neden olduğunu söyleyerek, "Bu durum çocuk algısına uygun ve sağlık lı bir şey. Çocukların bir kısmı 'virüs bulaşır mı' diye korkuyor ama 'önlemimi aldım, bir şey olmaz' diyebiliyor. Öneriler dâhilinde uygulama olursa, okulların açılmasını destekliyorum. Koronavirüs bizim hayatımızda şu an var ve bir süre daha devam edecek. Kendimizi koruyarak, günlük hayatımızı sürdürmeyi öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden okullarda sınıf sayıları azaltılarak, belki ders sayıları azaltılarak dersler işlenebilir. Anne ve babalara biraz sakin kalmalarını öneriyorum. 31 Ağustos yakın bir tarih ama biraz daha vakit var. Gözlem yapmak için biraz daha vaktimiz var. Aslında aileler de bu süreçte biraz daha rahatladılar" dedi.

'EN BÜYÜK TEHLİKE YAKIN TEMAS, SARILMA'

Psikolog Köle, okulların açılması durumunda öğretmenlere, okul yönetimine ve ailelere çok büyük görevler düştüğünü kaydederek şöyle konuştu: