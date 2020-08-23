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'Oğulcan çok şeker! Allah sahibine bağışlasın'

'Oğulcan çok şeker! Allah sahibine bağışlasın' Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan Burcu Esmersoy, gazetecilerin ricasını kırmayarak röportaj verdi.
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