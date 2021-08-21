'Oğlumu kendimden yetenekli buluyorum'

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in sunduğu, TRT 2 ekranlarında yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programının bu haftaki konuğu, yönetmen Tomris Giritlioğlu oldu.

"Ülkemin kusurlarını beyaz perdeye aktarmak gibi bir derdim var" diyen Tomris Giritlioğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü sinemaya uyarlamayı hayal ettiğini fakat gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü söyledi: Her yönetmenin hayali. Oğlumun da hayali. Fakat çok zor. İnşallah genç bir yönetmen çıkar ve çeker, bu oğlum da olabilir.

"OĞLUM SETLERDEN ETKİLENDİ"

Yönetmen olan oğlu Ilgaz Giritlioğlu’nun setlerden etkilenerek bu mesleğe yöneldiğini belirten Tomris Giritlioğlu, "Ama ben oğlumu kendimden daha yetenekli buluyorum" dedi.

Ünlü yönetmen bir gün kendi hayat hikayesini çekme konusunda yöneltilen soruya, "Öyle bir düşüncem yok. Ben öldükten sonra çekilebilir. Ilgaz çekmek istemezse Zeki Demirkubuz çeksin isterim" yanıtını verdi.

"TAKİP ETTİĞİM DİZİ YOK"

Şu anda bir dizi takip etmediğini söyleyen Tomris Giritlioğlu, "Dizilerin birinci bölümlerine bir bakarım. Eğer 10 dakikada bırakmışsam sevmemişimdir. Hiç de yanılmıyorum. Şimdi çok düzenli takip ettiğim bir dizi maalesef yok. Çünkü 145 dakika çok uzun bir süre" ifadelerini kullandı.