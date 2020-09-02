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"Obama, ABD'yi Suriye'de PKK ile ittifaka soktu"

AA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 1:03 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 1:03

Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Michael Doran, tarihsel olarak ABD'nin, Türkiye'nin tehdit algılarına saygı duyduğunu belirterek "Ancak (eski ABD Başkanı Barack) Obama, Suriye'de bu teamülü bozdu ve YPG'yi DEAŞ ile mücadelede ana ortağı olarak seçerek ABD'yi PKK ile ittifaka soktu." dedi.


Doran, ABD merkezli Hoover Enstitüsü'nde yayınlanan makalesinde, eski  ABD Başkanı Barack Obama döneminde, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile kurulan  ilişkiler nedeniyle ABD-Türkiye ilişkilerinin büyük zarar gördüğünü kaydetti.
 
Obama döneminde ABD'nin, Suriye politikasına ilişkin  değerlendirmelerde bulunan Doran, "Obama'nın, PKK'nın Suriye kolunu sahiplenmesi  büyük bir siyasi skandaldı. Buna tek neden, ABD hükümetinin PKK'yı bir terör  örgütü olarak tanımlaması değil. Washington, bu ilişkiyi gizlemek için YPG'yi  Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak yeniden isimlendirdi." ifadelerini  kullandı.
 
Doran, Amerika'nın sahadaki çıkarlarını koruyacak bir düzende  istikrarlı, kendine güvenen ve gücü yansıtabilen ülkelerle birlikte çalışması  gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bu kriterleri karşılayabilen çok az sayıdaki  ülkenin başında yer aldığını söyledi.
 
"Amerika'nın bir Erdoğan sorunu yok; Türkiye sorunu var"
 
ABD'nin, Türkiye ile birlikte verimli bir şekilde çalışması için  Türkiye'nin PKK konusundaki duruşuna saygı duyması gerektiğine işaret eden Doran,  "Amerika'nın bunu yapmakta başarısız olması, ABD-Türkiye ortaklığı için tarifsiz  zarara yol açtı." ifadesini kullandı.
 
Doran, ABD'nin tarihsel olarak Türkiye'nin tehdit algılarına saygı  duyduğunu belirterek, "Ancak Obama, Suriye’de bu teamülü bozdu ve YPG'yi, DEAŞ  ile mücadelede ana ortağı olarak seçerek ABD'yi PKK ile ittifaka soktu."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"Ankara’dan bakıldığında, Obama'nın YPG'yi sahiplenmesi kaygı  vericiydi" diyen Doran, Washington'un, Tahran ve Moskova'yla paralel bir şekilde  Suriye'de PKK'ya yardım ettiğine işaret etti.
 
ABD'de son dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan  açıklamalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Doran, "Amerika'nın bir Erdoğan  sorunu yok; Türkiye sorunu var. Bu büyük ölçüde kendi yarattığı bir sorun."  dedi.
 

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Hudson Orta Doğu Uzmanı Michael Doran
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