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'O dönem psikolojim çok bozuldu'
Yaşadığı bağırsak mantarı nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Farah Zeynep Abdullah, "Kadınların üzerine sadece fiziği ve görüntüsüyle ilgili acayip bir baskı kuruluyor" dedi.
Farah Zeynep Abdullah, Elle dergisine kapak oldu. Son dönemde bağırsak mantarı ve ayağına giren cam nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, "Ayağım neyse de, bağırsak mantarıyla psikolojim de çok bozuldu o dönem" dedi.