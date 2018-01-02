‘O askerleri vermeyiz’

15 Temmuz darbe girişiminde kaçan 8 askerden birine sığınma hakkı veren Yunanistan’dan Türkiye’yi kızdıracak bir açıklama daha geldi. Hükümet sözcüsü, mahkeme ne karar verirse versin bu askerlerin iade edilmeyeceğini söyledi

