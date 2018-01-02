‘O askerleri vermeyiz’

Yunanistan’ın FETÖ’nün darbe girişimine katılan ve Yunanistan’a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden birine sığınma hakkı vermesi Ankara’da büyük öfkeye sebep olmuş, Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” ifadesi kullanılmıştı. Dışişleri, “Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve iş birliğini göstermemiştir. Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır” dedi.
Çipras temyize gitti
Yunan Başbakanı Çipras’ın, Erdoğan’ın tarihi Yunanistan ziyaretinde bu konuda net bir şekilde ‘darbecileri korumayacağız. Onlara bu ülkede yer yok’ açıklaması yapmasına rağmen gelen bu karar Atina’da da rahatsızlık yarattı. Yunan hükümeti, kararın temyiz edilmesi için mahkemeye itiraz etti. Buna karşılık hükümet sözcüsünün açıklaması ise kafaları karıştırdı. Sözcü, ‘Bu kişilerin iadesi ile mülteci statüsü verilip verilmeyeceği konusu tamamen birbirinden ayrı konular. Mahkeme kararı sonunda sığınma kararı çıksın ya da çıkmasın biz bu askerleri Türkiye’ye iade etmeyeceğiz’ dedi.
FETÖ şüphelisi Prof. tutuklandı
Edirne’de yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçarken yakalanan ve hakkında ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunan İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim görevlisi Prof. Dr. Muzaffer Aydemir, mahkemece tutuklandı. Muzaffer Aydemir hakkında, 3 Haziran günü mahkemeye ulaşan örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ iletişim raporunun ardından yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi.