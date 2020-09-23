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"Nurseli İdiz’i görsem ümüğünü sıkarım"

23 Eylül 2020 Çarşamba - 14:06 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 14:06

Ünlü menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras, Hangar TV adlı YouTube kanalında, Can Bozoklar’ın hazırlayıp sunduğu 'Dilimi Tutamadım' programına konuk oldu. Aras'ın Nurseli İdiz sorusuna verdiği yanıt şaşırttı.


1999 yılında kaybettiğimiz yakın dostu Ajlan Büyükburç’tan bahsederken gözyaşlarını tutamayan Özgür Aras, kendini kötü hissedince çekime ara vermek zorunda kalındı. Çekime kaldığı yerden devam etmek isteyen Özgür Aras bir kez daha gözyaşlarına hakim olamadı.
 
 
Gençliğini ve bu sektöre nasıl girdiğini anlatan Özgür Aras, Süleyman Demirel ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini sözlerine ekledi. Programda hayatı boyunca affedemeyeceği tek kişinin Nurseli İdiz olduğunu söyleyen Aras, “Getirseler onun ümüğünü sıkarım.” diyerek kızgınlığını belirtti.
 

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nurseli idiz Özgür Aras 'dilimi tutamadım'
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