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'Nuri Sesigüzel öldü' iddialarına yanıt verdi!

'Nuri Sesigüzel öldü' iddialarına yanıt verdi! Usta sanatçı Nuri Sesigüzel'in koronavirüse yakalandığı ve hastalığa yenik düştüğü iddiası kısa sürede gündem oldu.
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