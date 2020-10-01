"Nur yüzlüm yine gülücükler saçıyor"

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Hazal Kaya-Ali Atay çifti, aynı sene oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına aldı. Güzel oyuncu, eşi Ali Atay ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Hazal Kaya'nın "20'li yaşlarımın son gününde yine gülücükler saçıyor nur yüzlüm" notunu düştüğü bu paylaşım, takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda 'Benden ne olur' kitabından uyarlanan sinema filmi için setlere dönen Hazal Kaya, 10 aylık oğluyla olan pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
29 yaşındaki Kaya, paylaşımına "Çalışırken çocuklarını özleyen ana postudur" notunu düşmüştü.