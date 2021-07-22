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"Nuh'un Gemisi Cudi'de" filmi ilk kez TRT 1'de ekrana gelecek!

22 Temmuz 2021 Perşembe - 13:53 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 13:53

Şırnak'ta çekilen "Nuh'un Gemisi Cudi"de filmi, yarın saat 20:00'de TRT 1'de ilk kez seyirciyle buluşuyor.


Yapımcılığını Üsküdar Yapım'ın üstlendiği filmde, gizli bir görev için Şırnak'a gönderilen Amerikalı profesör Robert ile asistanı arkeolog Mary'nın Nuh'un gemisini ararken hesapta olmayan bir şekilde, Mary'nin Ali'ye aşık olmasıyla başlayan macerayı konu alıyor.
Yapımcılığın Bülent Durgun'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Metin Yıldız, Oktay Gürsoy ve Esin Kaya yer alıyor.

Komedi ve macera türündeki film, Şırnak'ı konu alan ve orada çekilen ilk uzun metraj sinema filmi olma özelliği taşıyor.

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