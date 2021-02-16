‘Nokta’ operasyonlar artacak! Görüldüğü anda...

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınırdan 35 kilometre içerdeki Gara bölgesine operasyon gerçekleştirmesi, nokta operasyonların da artacağını gösterdi. Gara’da olduğu gibi, diğer bölgelerde de terörist topluluğunun tespit edilmesi halinde yine nokta operasyonlar için düğmeye basılacağı belirtiliyor.

Sayısı artırılacak

İstihbari bilgiler ışığında, hava akınlarının da ağırlıkta olacağı “derin harekat”lar icra edilecek. Ankara -Bağdat-Erbil üçgeninde görüşmelerin devam etmesi ve Irak ’taki terör kamplarına yönelik yeni operasyonların da bahar aylarıyla birlikte sürmesi bekleniyor.

TSK’nın Gara’ya yaptığı operasyon, diğer Pençe harekatlarından bir yönü ile ayrıldı. Haftanin ve Hakurk’ta yapılan operasyonlarda kalıcı üsler kurulurken, Gara’da tespit edilen teröristlerin imha edilmesiyle, birlikler kışlalarına döndü. Ancak yapılan operasyonla terör örgütü PKK ’nın Gara’da uzun süredir yaptığı yığınak ve altyapı çalışmasına büyük darbe vuruldu.

TSK’nın bundan sonra da Irak’ın derinliklerindeki bölgelere “nokta” operasyon sayısını artıracağı değerlendiriliyor. Son iki yılda yapılan operasyonlarda, Haftanin ve Hakurk’tan kaçan örgüt mensuplarının Gara’ya çekilmesi ve burada terörist yoğunluğunun belirlenmesi, Gara operasyonun yapılmasında etkili oldu. Bu kapsamda, Gara’da olduğu gibi, diğer bölgelerde de, terörist topluluğunun tespit edilmesi üzerine, yine nokta operasyon için düğmeye basılacak.

Ankara-Bağdat-Erbil üçgeninde görüşmelerin devam etmesi ve Irak’taki terör kamplarına yönelik operasyonların özellikle bahar aylarıyla birlikte sürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Şartların uygun olmasıyla Mehmetçiğin üsler kurarak, kalıcı olacağı ifade ediliyor.

Gara için özel modelleme