‘Neslihan'ı nefesimden bile kıskanırım’

Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu 2016 yılında hayatını birleştirdiği oyuncu Neslihan Atagül ile ilgili söylediği sözlerle sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Kadir Doğulu verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu , Neslihan Atagül'le evliliği ve kariyeri hakkında çok konuşulacak itiraflarda bulundu. İşte Kadir Doğulu'nun Hakan Gence'ye verdiği röportaj...

Eşinin (Neslihan Atagül Doğulu) yaşadığı geçirgen bağırsak sendromuyla aynı mı?

Evet.

Onun sağlık durumu nasıl?

6-7 ay gibi yoğun bir ilgi ve bakımdan sonra toparladı. Ama bunu koruması lazım.

Nedir yaşadığınız şey?

Gıdalarda kullanılan toksik ilaçlar herkesi rahatsız ediyor ama semptomlar farklı. Bağışıklık, sinir sistemi gibi rahatsızlıkların temelinde bu hastalığın olduğu söyleniyor. Bir gazetede bunları anlatmaktan imtina ediyorum. İnsanlar doktorlarına danışabilirler. Biz artık meyve-sebzeyi evimizin bahçesinde kendimiz ekip biçiyoruz. Ya da çok güvendiğimiz yerlerden alıyoruz.

Hayatta çok savruldun mu?

Birkaç defa savruldum, zor dönemlerim oldu. Mesela oyunculuğa girdiğim ilk sene çok şımardım. Kayıp, popomun üstüne düşünce kendime "Kalk, doğru düzgün yürü, şöhret kaygan bir zemin, yürümeyi bileceksin" dedim. Şimdi de yürümeye çalışıyorum.

Hayatında tesadüfün etkisi ne?

Tesadüf diye bir şey yok. Tesadüf, insanın kendisine şans diye atfettiği bedbaht bir durum. Kişi gönlüne aşkla yapmak istediği şeyi yazdıysa, günün sonunda onu yapar. Oyunculuk çocukluğumda gönlüme yazdığım bir şeydi. 'Küçük Sırlar'da Sinem Kobal 'la oynadık. Canlandırdığım karakter, Sinem'in karakterine o kadar ahlaksızlık yaptı ki orada sosyal medyayı bıraktım. Twitter 'ı kapattım, mail adresimi buldular. Onu kapattım, ev adresimi buldular, evimi değiştirdim. Yapımcıya "Bu karakterleri ayırın artık" diye yalvardım. Şimdi bizim sevenlerimiz de bunu insanlara yapıyor. Ama bu sevgi bana çok öğretiyor.

Gözaltına sürme mi çekiyorsun, dövme mi var?

Aslında bunlar babaannemin ürünü

Nasıl yani?

Çok sevgi doluydu. 11 çocuk doğurmuş, 69 torunu var. 103 yaşına kadar yaşadı. İlk üç ay gelinlerini yollamış, kendi bizimle ilgilenmiş. Bizi zeytinyağıyla ovalamış, kundağa koymuş, gözlerimize sürme çekip annelerimizin kucağına vermiş. Ve gözlerim böyle kalmış. Kardeşlerimin hepsinde de var.

'NESLİHAN'I NEFESİMDEN BİLE KISKANIRIM'

Evlilik, hayatını nasıl değiştirdi?

Muhteşem derecede, insani olarak değiştirdi. İnsanlığımın gelişebilmesinin çabasını evliliğimde buldum.

Birlikteliğinizin yedinci yılı... Her şey bir çift göz görmenle başladı, değil mi?

'Fatih Harbiye ' dizisi için Neslihan'la birlikte çalışacağımızı söylediler. İnternetten işlerine baktım, hiçbir duygu kıpırtısı yoktu. Buluşma günü, yapım şirketinden içeri girdim. Sola baktım, bir çift göz ve "Bu kim" dedim. İçimden söylediğimi sanıyordum. Yapımcı omzuma vurdu, "Partnerin" dedi.

Sana göre aşkı canlı tutma sırrı ne?

Gözlerine bakıyorum. Eğer mutluysa hiç bozmuyorum ama bir şeye takılmışsa hemen onu kendi halime çevirmeye çalışıyorum. Bu çaba da beni heyecanlandırıyor.

Eşinin partnerlerini kıskanır mısın?

Neslihan benim hayatımın tam ortasında. Geçmişime, geleceğime katkısı olmuş biri. Hayatıma getirdiği mecazi aşkla, beni ilahi aşka götüren de o oldu. Mecazi aşkı tanımasa kişi ilahi aşkı da bilemez. Hayatımda bu kadar güzelliğe evrilmiş bir kadın o.

Ama sorunun cevabını vermedin...

Çünkü bu soruyu anlayamıyorum. Mesleki performansımı sergilediğim bir yerde Neslihan'a âşık oldum. Şimdi "Benim seni tanıdığım yeri bir zahmet bırak" mı diyeceğim? Bu korkaklık olur. Onu elimden, gözümden, kendi nefesimden bile kıskanırım ama bu sığ bir kıskançlık değil. Biliyorum ki kalbinden bana sadıksa, bana sadıktır.