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'Nefesim yetmiyor' diyerek alkolmetreyi üflemedi, gerçek hastanede çıktı

AA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 20:54 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 20:54

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde alkolmetreye üflemek istemeyen sürücü kan testinde 179 promil alkollü çıktı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.
 
Ekiplerin uygulama sırasında evraklarını kontrol için durdurduğu 22 DY  666 plakalı otomobilin sürücüsü M.H, şüphe üzerine alkol testi yapmak isteyen  polislere uzun süre zorluk çıkardı.
 
Polisin alkolmetreye üflemesini istediği sürücü, "Boğazımdan ameliyat  oldum. Nefesim az çıkıyor." diyerek tepki gösterdi.
 
Ekmek fırınında çalıştığını belirterek, polisi işine gitmesini  engellemekle suçlayan sürücü, alkolmetreye üflemek yerine nefesini ya içine çekti  ya da çok hafif üfledi.
 
Polisin yaklaşık bir saatlik çabasına rağmen alkol testi  yaptırılamayan sürücü, ekip otosuyla Çerkezköy Devlet Hastanesine götürüldü.
 
Sürücünün burada yapılan kan testinde 179 promil alkollü olduğu  belirlendi. Ehliyetine el konulan sürücünün otomobili yediemin parkına çekildi.

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Tekirdağ Çerkezköy alkolmetre
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