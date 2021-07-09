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'Nefes alamıyoruz' diye bağırdılar! Baraj göletinde can pazarı!

AA |  09 Temmuz 2021 Cuma - 23:35 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 23:35

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde girdikleri baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcası için arama çalışması başlatıldı.


Alınan bilgiye, Maviye Akın (16) ile Sümeyra Akın, serinlemek için ilçedeki Karamık Baraj Göleti'ne girdi. Bir süre sonra bulundukları yerin derinleşmesi üzerine kuzenler "Nefes alamıyoruz" diye bağırarak yardım istedi. Maviye Akın'ın annesi İstek Akın, değnekle Sümeyra Akın'ı gölden kurtardı. Maviye Akın'ı kurtarmak için ise amcası Uğur Akın (44) gölete girdi. Belirli bir süre sonra Uğur Akın da gözden kayboldu.
 
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polis ekipleri istendi.

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Afyonkarahisar Çay baraj göleti
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