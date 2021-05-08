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'Mustafa Üstündağ'dan eski eşinin dizi partnerine tehdit' iddiası!
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da silahlı kavgaya karıştığı için gözaltına alınan Mustafa Üstündağ'ın, eski eşi Ecem Özkaya'nın 'Gönül Dağı' dizisindeki rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit ettiği iddia edildi. Ünlü oyuncunun, eski eşi ile fotoğrafını paylaşan Sancar'ı, "O fotoğraf kalkacak" diyerek tehdit ettiği ve küfür dolu mesaj gönderdiği ileri sürüldü.
Bodrum'da gerçekleşen otomobil yarışları sırasında silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın, mahkemelik olduğu eski eşi Ecem Özkaya'nın dizideki partneri Ferdi Sancar'ı da geçtiğimiz aylarda tehdit ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.