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'Muhteşem Yüzyıl'da Meryem Uzerli krizi... Cansu Dere ve Nur Fettahoğlu'ndan cevap
'Sadakatsiz' dizisinde başrol oynayan Cansu Dere, yakın arkadaşları Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu’yla Etiler'de bir mekanda bir araya geldi. Çıkış kapısında Dere ve Fettahoğlu’na yapımcı Timur Savcı’nın diziyi bırakıp Almanya’ya dönen Meryem Uzerli ile alakalı yaptığı açıklamalar soruldu.
Cansu Dere, yakın arkadaşları Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu’yla önceki akşam Etiler Da Mario’da bir araya geldi. Selma Ergeç’in doğum günü kutlaması için bir araya geldikleri zannedilen gurup çıkış kapısında duruma açıklık getirdi.