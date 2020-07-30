‘Muharrem İnce parti kuracak’ iddialarına CHP’den açıklama

CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Muharrem İnce’nin parti kuracağı ile ilgili iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Faik Öztrak, "Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılacak bazı milletvekilleri ile bayram sonrası parti kuracağı iddia ediliyor. Değerlendirmeniz ne olacak?" sorusu üzerine, 37. Olağan Kurultay'ın CHP'nin iktidara yürüyüş kurultayı olduğunu, bu tür üretilen haberlerle CHP'nin, CHP'li milletvekillerinin, yöneticilerin, delegelerin ve üyelerinin kaybedecek zamanı olmadığını söyledi.