Faik Öztrak, "Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılacak bazı milletvekilleri ile bayram sonrası parti kuracağı iddia ediliyor. Değerlendirmeniz ne olacak?" sorusu üzerine, 37. Olağan Kurultay'ın CHP'nin iktidara yürüyüş kurultayı olduğunu, bu tür üretilen haberlerle CHP'nin, CHP'li milletvekillerinin, yöneticilerin, delegelerin ve üyelerinin kaybedecek zamanı olmadığını söyledi.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- ‘Muharrem İnce parti kuracak’ iddialarına CHP’den açıklama
‘Muharrem İnce parti kuracak’ iddialarına CHP’den açıklama
AA | 30 Temmuz 2020 Perşembe - 23:18 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 23:18
CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Muharrem İnce’nin parti kuracağı ile ilgili iddialar hakkında açıklamada bulundu.
- Eski kız arkadaşının evini basan kişi kurşun yağdırdı: 4 ölü
- Sosyal Medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
- Bakan Selçuk duyurdu: Kısa Çalışma Ödeneği 1 ay uzatıldı
- İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu
- Vali Yerlikaya bayram denetimine motorsikletle gitti
- Kaan Yıldırım, Hadise'ye aşkını ilan etti