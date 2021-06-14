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'Müge Anlı beni bulamaz' demişti! 'Nasıl buldum ama cadı'
Müge Anlı'da yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. 17 yaşındaki Işıl Naz Hoşbay, 9 Haziran'da evden çıkıp sırra kadem basmıştı. Genç kız, "Müge Anlı beni bulamaz" ifadelerini kullanmıştı. Anlı ise bugünkü canlı yayında genç kızın bulunduğunu açıklayıp, "Hani bulamazdım. Nasıl buldum ama cadı" diyerek genç kıza takıldı.
İstanbul Bakırköy'de yaşayan Işıl Naz Hoşbay, 9 Haziran'da sırra kadem bastı. Paniğe kapılan ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.