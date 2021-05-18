Türkiye genelinde 100’ü aşkın kampüste, eğitimin İTÜ’nün büyük birikiminden destek alarak gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “Çocuklarımız varlığımızın teminatıdır. Eğitim kadromuz, çocuklarımızı bu bilinç içinde yetiştiriyor. Deneyimli ve yüksek donanımlı bir yönetime sahibiz. Bu, çocuklarımız kadar eğitim kadromuz için de önemli bir farklılık sunuyor. İTÜ’nün desteğinin hissedilmesi, eğitim süreçlerini her açıdan daha verimli kılacaktır. Motivasyonumuz çocuklarımız, çocuklarımız yarınımızdır” dedi.
- Haberler »
- Eğitim Haberleri »
- “Motivasyonumuz çocuklarımız, çocuklarımız yarınımızdır”
“Motivasyonumuz çocuklarımız, çocuklarımız yarınımızdır”
DHA | 18 Mayıs 2021 Salı - 14:06 | Son Güncelleme : 18 05 2021 - 14:06
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Merkezini ziyaret ederek yeni yönetim kurulu ile bir araya geldi.
- Soyunma kabininde genç kızları görüntülemiş!
- Esnafı sevindiren gelişme! 14 ayın ardından ilk kez...
- Şişli'de film stüdyosunda korku dolu anlar! Çalışanlar gözyaşılarına boğuldu...
- “Motivasyonumuz çocuklarımız, çocuklarımız yarınımızdır”
- 19 Mayıs'ta PTT açık mı? 19 Mayıs'ta PTT kargo çalışıyor mu?
- İkinci el araba fiyatlarına zam! Hızlı yükseliş eğilimi...