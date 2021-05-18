“Motivasyonumuz çocuklarımız, çocuklarımız yarınımızdır”

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Merkezini ziyaret ederek yeni yönetim kurulu ile bir araya geldi.

