"Montrö" bildirisine imza atan 10 emekli amirale gözaltı kararı

Aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini üstlenen üç oramiralin de bulunduğu 104 emekli amiral, Montrö Sözleşmesi’ne ilişkin gece yarısı bildiri yayınladı. TCK 316. maddeden soruşturma başlatılan bildiriye öncülük edenlerin tespit edildiği ve ifadeye çağrılacağı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “montrö” bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı.

Eski Deniz Kuvvetleri komutanlarının da aralarında bulunduğu 104 emekli amiral, 4 Nisan Deniz Şehitlerini Anma Günü’nde ortak bir bildiri yayımlayarak, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmaması gerektiğini belirtti. “Tekkedeki amiral” görüntülerine de tepki gösterilen bildiride, “TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi, Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz” denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiriyle ilgili resen soruşturma başlattığını açıkladı. Soruşma sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “montrö” bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'amiraller bildirisi'yle yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 04.04.2021 tarih ve 2021/74463 soruşturma sayılı dosya üzerinden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirilmesi üzerine 10 şüphelinin, üzerilerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05.04.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına / gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama / el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama / el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

2009-2017 yılları arasında görev yapan eski Deniz Kuvvetleri Komutanları; emekli oramiraller Uğur Yiğit, Murat Bilgel ve Bülent Bostanoğlu’nun yanı sıra, emekli amiraller Bülent Olcay, Cem Gürdeniz, Kadir Sağdıç, Atilla Kezek ve Türker Ertürk gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 104 emekli amiral, son dönemde gündeme gelen “tekkedeki amiral”, “Montrö’nün tartışmaya açılması”, Kanal İstanbul Projesi ve Atatürk ilke ve devrimleri ile ilgili ortak bir bildiriye imza attı.

“Yüce Türk Milletine” sözleri ile başlayan bildiride, Kanal İstanbul’un ve uluslararası antlaşmaların iptal yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasının endişe ile karşılandığı belirtildi. Montrö’nün, Türkiye’nin haklarını en iyi şekilde koruyan ve sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme olmadığı kaydedilen bildiride, aynı zamanda Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferi olduğu vurgulandı. Bildiride şu ifadeler yer aldı: “Montrö, Karadeniz ’e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz’i barış denizi yapan sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin II. Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi’nin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.”

‘KARŞI ÇIKIYORUZ’

Bildiride, sosyal medyada bir amirale ait olduğu iddia edilen görüntülere de atıf yapıldı. Görüntülerin kabul edilemez olduğu belirtilen bildiride FETÖ kumpaslarından çıkarılacak en önemli dersin “TSK’nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zarureti” olduğu söylendi. Bildiride, “Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir” ifadesi kullanıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesinin elzem olduğu vurgulanan bildirin sonunda “Mavi Vatan ’daki hak ve menfaatlerimizin korunması için Atatürk’ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakâr Türk Denizcilerimizin yanındayız. Deniz Şehitlerimizi anarak saygıyla duyururuz” denildi.

İFADEYE ÇAĞRILACAKLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amirallerin gece yaptığı açıklamayla ilgili harekete geçerek dün sabah resen soruşturma başlattı. Başsavcılık açıklamasında “Açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır” denildi. TCK’nın 316’ncı maddesi kapsamında yürütülen soruşturmada, açıklamanın organizasyonuna öncülük eden kişilerin tespit edildiği öğrenildi. Bu isimlerin kısa süre içinde ifadeye çağrılması bekleniyor.

İMZACI 104 E. AMİRAL

Aralarında FETÖ’nün kumpas davalarında cezaevinde yatan isimlerin de bulunduğu 104 imzacı Emekli amiralin isimleri şöyle:

Ergun Mengi, Alaettin Sevim, Nazif Özdağdeviren, Işık Biren, Ahmet Şenol, Hasan Hoşgit, Vedat Ersin, Metin Açımuz, Atilla Kezek, Nurhan Kahyaoğlu, Önder Çelebi, Metin Poyrazlar, Mücahit Şişlioğlu, Engin Baykal, Hüseyin Çiftçi, Atilla Kıyat, Vehbi Alpman, Celal Parlakoğlu, Mustafa Ekmel Özdengil, Serdar Dülger, Abdullah Mete, Ertan Demirtaş, Orhun Özdemir, Ersin Güler, Nadir Kınay, Hüseyin Hoşgit, İlker Güven, Baha Eren, Abdullah Gavremoğlu, Şükrü Bozoğlu, Hakan Ercan, Mesut Özel, Taner Ezgü, İbrahim Akın , Ömer Akdağlı, Mehmet Otuzbiroğlu, Taner Balkış, İzzet Artunç, Hakan Eraydın, Mehmet Ali Çınar, Deniz Dağlılar, Yalçın Ertuna, Türker Ertürk, Aydın Canel, Sami Örgüç, Yalçın Kavukçuoğlu, Nazım Çubukçu, Ahmet Aksoy, Can Erenoğlu, Doğan Hacipoğlu, Abdullah Akgül, Aziz Öztürk, A.Serdar Akınsel, İlker Güven, Mustafa İpteş, Caner Bener, Nejat Berksun, Kadir Sağdıç, Tayfun Tansan, İskender Yıldırım, Ali Yüksel Önel, Uğur Yiğit, Mustafa Özbey, Cem Gürdeniz, Bülent Bostanoğlu, Murat Bilgel, Cengiz Alp özü, Serdar Okan Kırçiçek, Tufan Mimir, Turgut Tufan, Turhan Özer, Alper Tezeren, Mustafa Ültanur, Ruhsar Sümer, Cemal Üren, Gündüz Alp Demirus, Deniz Cora, Gürkan İnan, Atilla Tonguç, Mustafa Karasabun, Erol Yüksel, Özbek Gürgün, Bülent Olcay, Nejat Güldiken, Turgay Erdağ, İsmail Taylan, Aydın Gürül, Raif Naldemir, Numan Alansal, Tanzar Dinçer, Erol Adayener, Haluk Sayın, Ferhat Ferhanoğlu, Mehmet Ali Özgüven, Ali Sadi Ünsal, Doğan Denizmen, Taner Akkaya, Necati Kurt, Tayfun Uraz, Engin Heper, Hayati Bilgiç, Hasan Nihat Doğan , Ömer Bayram Çetin, Mithat Kemal Algül.

EMEKLİ DİPLOMATLAR DA KANAL İSTANBUL’A KARŞI BİLDİRİ YAYIMLAMIŞTI

Kanal İstanbul Projesi’nin ardından başlayan Montrö tartışmalarına ilişkin 30 Ocak 2020’de de, 126 emekli diplomat tarafından ortak bir bildiri kaleme alınmıştı. Aralarında bakanlık, Dışişleri’nde müsteşarlık, genel müdürlük ve sözcülük de yapmış olan diplomatların imzacı olarak bulunduğu bildiride Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasının Türkiye için “gerçek bir beka sorununa yol açacağı” belirtilmişti. Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti üzerinde çeşitli emelleri olan devletlerin çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul’dan vazgeçilmelidir” denilmişti.

15 TEMMUZ DERNEĞİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

15 Temmuz Derneği, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine canı pahasına karşı çıkan milletimiz, önceki gece emekli amirallerin bildirisiyle güne uyandı. Askeri vesayetin köhnemiş zihniyetiyle hareket eden ve mevcut iktidara ayar vermeye çalışan bu girişimi şiddetle kınıyoruz. Emekli amirallere ve darbe aşığı zihniyete sahip olanlara 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlatıyor ve ‘haddinizi bilin’ diyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda suç duyurusunda bulunacağı ve adliye önünde basın açıklaması yapılacağı belirtildi. - AA

KILIÇDAROĞLU: HALKIMIZIN GERÇEK GÜNDEMİ SOFRASIDIR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin Twitter ’dan açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da etiketleyerek “Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü ekonomist @RTErdogan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım” ifadesini kullandı.

‘15 TEMMUZ’DA FETÖ’YE KARŞI DİMDİK DURDULAR’

Millet İttifakı sözcüleri, bildiriye gösterilen tepkileri eleştirdi:

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Siz önce kendi yarattığınız vesayetçilerle savaşın. O eleştirdiğiniz amiraller 15 Temmuz’un önünde de sonunda da dimdik durdular. Deniz Kuvvetlerini ağzına kadar FETÖ’cü dolduranlar, 15 Temmuz’un ertesinde Atatürk ilke ve devrimleriyle yetişmiş subaylar olmasa bugün koltuklarında oturamıyor olacaklardı. Şimdi çıkmışlar 5. kol faaliyeti filan. Hadi oradan. Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum. Türkiye’nin tapu senedi Lozan’ı, Montrö’yü savunmak suç olmuş.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu : Siz kimsiniz? Her önünüze gelene darbeci, terörist, ajan yaftası yapıştırıyorsunuz... Süreniz dolup, seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gidecek ve işlediğiniz suçlar dolayısıyla yargılanacaksınız...

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu: Ülkenin gidişatı konusunda, konuşmaya tek yetkili siyasiler mi? Beka konusunda endişe duyanlar ne yapmalı? “Vatana ihanet” sadece sivillerin işleyebileceği bir “suç” mudur?