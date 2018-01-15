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"Mini buzul çağı" küresel ısınmayı yavaşlatacak

15 Ocak 2018 Pazartesi - 11:39 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 11:39

Bilim insanlarınca güneşteki aktivitelerin azalmasıyla 2020-2030 yılları arasında beklenen "mini buzul çağı", küresel ısınmaya çare olarak görülüyor.


Sanayi devriminden sonra 2 derecelik sıcaklık artışıyla hızlanan ve Türkiye'nin iklimini de değiştirerek meteorolojik afetlerin şiddetlenmesine neden olan küresel iklim değişikliğinin, gelecek  yıllarda beklenen "mini buzul çağı" ile yavaşlaması öngörülüyor.

İngiltere'deki Northumbria Üniversitesi'nde matematik profesörü  Valentina Zharkova ve ekibi, gelecekte küresel iklim değişikliklerinin matematiksel olarak tahmin edilmesine olanak tanıyan bir model geliştirdi. 

Hesaplamalara göre, güneşin manyetik dalgalarının azalmasıyla 2021-2050 yılları arasında hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüşün görüleceği, bunun da 1600 ve 1700'lü yıllardaki gibi küçük buzul çağı dönemine benzer bir sürecin yaşanmasına  neden olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji  Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, Dünyada 1960 öncesine göre hava sıcaklıklarının 2 derece kadar  arttığını, ciddi bir artış olan bu durumun buzulları da erittiğini ifade ediyor.

Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarının İstanbul başta olmak üzere bu yazın yurt genelinde de yaşandığını belirten Köse, çok şiddetli yağmur, kısa süreli dolu yağışı ve fırtınaların afetleri tetiklediğini, rüzgar hızının artmasıyla çatıların uçtuğunu, ağaçların devrildiğini anlattı.

"Türkiye'nin iklimi değişiyor"

Türkiye'nin iklim kuşağının da değişmeye başladığına işaret eden Köse, tropikal iklime doğru gidişat yaşandığını, İstanbul'da bile hortumların sıklığının arttığına dikkati çekti.

Köse, son yıllarda da meteorolojik afetlerin şiddetindeki artışlar  nedeniyle artık Türkiye'nin birçok yerinde özellikle Anamur ve Antalya arasında, Ege ve Karadeniz kıyılarında, İstanbul çevresinde hortum hadiselerinde artış yaşandığını vurguladı.

Mini buzul çağı

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Köse, bilim insanlarının  açıkladığı "mini buzul çağı" söylemlerine ilişkin de 1645 ile 1715 yılları  arasında Avrupa'nın büyük bölümünde mini buzul çağı denilen bir dönemin yaşandığını belirtti.

Güneşteki patlamalar sonucu dünyaya ısı ulaştığını aktaran Köse, şu  bilgileri verdi:

"1500'lü yıllarda insanoğlu güneş patlamalarını fark ederek, bunu  gözlemleyip kayıt altına almaya başlıyor. O yıllardan bugüne tutulan kayıtlara  göre, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir makalede, önümüzdeki 2020 ile 2030  yılları arasında, 1645 ile 1715'teki gibi mini buzul çağına benzer güneş  lekelerinde azalmanın olduğu tespit ediliyor. Bunun tutarlılığı da yüzde 93.   İngiltere'de bir üniversitedeki  model çalışması da bunu destekliyor. Bu şekilde  devam ederse 2020 ile 2030 yılları arasında dünyanın büyük bir bölümünde yeniden  mini bir buzul çağı yaşanabilir. Esasında bu beni sevindiriyor. Bu senaryo  gerçekleşirse, mini buzul çağı küresel ısınmayı yavaşlatabilir çünkü küresel  ısınmayı insanoğlu olarak durduramıyoruz ancak doğa kendini mini buzul çağıyla dengelemeye çalışacak."

"Kış erken gelip geç bitecek"

Köse, küresel ısınmayla sıcaklığın artı 2 derecede olduğunu,  insanların da buna çabuk adapte olduğunu belirterek, mini buzul çağında artı 2  derce olan sıcaklığın eksi 1-2 dereceye düşeceğini anlattı.

Soğuk havalara insanların değil de nesli tükenmekte olan hayvanların,  bazı bitki türlerinin uyum sağlayamayacağını ifade eden Köse, şöyle devam etti:

"Küresel ısınmayla ilerleyen süreçte Karadeniz'in büyük bölümünde,  İstanbul'da da deniz sezonu 4-5 ay sürecek, hatta narenciye yetişecek belki de.  Buzul çağıyla beraber ise bitki örtüsü gerilemeye başlayacak. Konya'da belki  buğday yetişemeyecek. Son 15-20 yılda sonbahar ve ilkbaharda 25 güne varan  düşüşler görülüyor. Yaz mevsimi geçmiş yıllara göre uzadı. Mini buzul çağında  bunun tersini düşünmek gerekir. İstanbul'da kış mevsimi aralık ayında başlıyor,  mart sonunda da bitiyor. Mini buzul çağında ise kış mevsimi daha erken, kasımda  başlayacak, nisan ortasına sarkacak. İstanbul'un ortalama kar yağışlı gün sayısı  15 iken o dönemde bu sayı 30 güne çıkabilir. Kışla mücadeleye harcanan emek ve  zaman, hatta harcanan maddiyat daha da artabilir. Deniz sezonu azalacak. Ancak  Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, Toros Dağları'nın yüksek  bölgelerinde kar yıl boyunca hiç erimeyebilir."

 

 

 

 

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