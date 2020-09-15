'Milyonlarca dikenin üzerinde yatıyor gibiydim'

Batman Bölge Devlet Hastanesinde görevli Nefroloji Uzmanı Dr. Kemeç, temmuz ayı başında korona virüse yakalandı. Akciğerlerine nüfuz eden virüs nedeni ile ilk başlarda tat alma hissini kaybeden Kemeç, ardından iştahsızlık, halsizlik, terleme, bel ve sırt ağrısı yakınmaları oldu.

Uzun süre bu sorunla cebelleşen Kemeç'in ailesinden de 6 kişi virüse yakalandı. Uzun süren uğraşların ardından Kemeç hastalığı yenmeyi başardı.

Eşinin ve dört çocuğunun da hastalandığını belirten Dr. Kemeç, "Anlayacağınız canımın acısı ikiye katlanmıştı, çünkü benden bulaşmıştı. Hastalığın verdiği sıkıntılara ailemin yaşadığı ağrılar da eklenince belim bükülmüştü. Ben bir doktordum fakat nasıl seyrettiği belli olmayan bir hastalıkla cebelleşiyordum. Aynı evde 6 kişi birden hastalanmış ve her birimiz farklı semptomlarla geçiriyorduk. Bu virüsün en büyük felaketi ise akciğer tutulumudur. Çok yayılım durumunda ise oksijen ve yoğun bakım desteği gerektirir. Soluk almakta sıkıntım vardı ve uyuyamıyordum. Ne aileme ne kendime çare olabiliyordum.

Evin içinde iki adım attığım da dahi nefesim daralıyordu. Akciğerimdeki lezyonlar ilerledi mi diye çok korkuyor, endişeleniyordum. Bütün vücudum lime lime ediliyor gibiydi. İlk 10 günden sonra kendimi daha iyi hissettim. Kalp dolaşımın sağlanması ve akciğerlerimin oksijenlenmesi için zor da olsa evin içinde ara ara ufak yürüyüş ve egzersizler yapıyordum. Tatsızlık nedeniyle su ve çay içemiyordum. Bu durum 20 gün kadar sürdü. Etli gıdalara karşı ise tiksinti duyuyordum, fakat sarımsaklı-sumaklı kelle-paça çorba bana iyi gelmişti. Yine bir gün ağrılarım varken aklımdan hastalarım geçmişti. Diyalize bağlı yaşamak zorunda olan bu hastaların virüse yakalanabilme ihtimali dahi çok feciydi. Hastalarımın bana ihtiyacı vardı.

Ailem ve hastalarım için kolay pes etmemeliydim. Test sonuçlarım negatif çıkınca hiç beklemeden işe başladım. Bana ihtiyacı olan hastalarıma koştum. Hemodiyaliz, periton diyalizi, nakil hastaları, acil ve yoğun bakım hasta konsültasyonları tüm bu işler beni bekliyordu. Korona virüsü atlatmış olmama rağmen hala nefes alırken sıkıntı yaşadığım anlar oluyor. Lütfen herkes çok dikkat etsin. Bana bulaşmaz demeyelim. Milyonlarca dikenin üstünde yatıyor gibiydim, bu virüsü hafife almak büyük yanılgı olur. Maske, sosyal mesafe ve el hijyenini sağlıklı yapalım, sağlığımızdan olmayalım" diye konuştu.