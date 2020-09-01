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'Mezopotamia Hackers' grubu üyesi 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

01 Eylül 2020 Salı - 10:04 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 10:31

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilimizde 411 kamu kurum/kuruluşu ile 14.271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi’ denildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK  adına siber saldırılarla örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 21 kişi  hakkında gözaltı kararı verildi. 
 
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca  silahlı terör örgütü PKK/KCK içerisinde, örgütün talimatıyla faaliyet yürüten  "Mezopotamia Hackers" adlı grubun mensubu oldukları tespit edilen 21 şüpheli  hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
 
Açıklamada, şüphelilerin 81 ilde 411 kamu kurum ve kuruluşu ile 14 bin  271 tüzel kişiliğe ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler  gerçekleştirerek, propagandasını yaptıkları örgüt adına maddi taleplerde  bulundukları belirtildi.
 
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince,  Ankara merkezli 17 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü  kaydedildi.

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