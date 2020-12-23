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"Mete emmi yüzünü gösterdi"

"Mete emmi yüzünü gösterdi" 2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler ve oyuncu Eser Yenenler, 2019 yılında dünya evine girmişti. Çift, aynı sene ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına aldı.
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