07 Mart 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
18°C / 11°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.615 -0.08 EURO 4,7180 0.24
USD 3,8000 0.17 ALTIN 162,590 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

"Menfez Paşası"nın eski uzman çavuş oğlu savunma yaptı

AA |  07 Mart 2018 Çarşamba - 14:23 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 14:28

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.


Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları  Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya şehit yakınları ve gaziler ile taraf  avukatları katıldı.
 
FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski başçavuş  Zekeriya Kuzu'nun Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı Güvenlik Taburu'nda  görevli oğlu eski uzman çavuş Muhammet Emrah Kuzu, savunmasını yaptı.
 
Kuzu, 15 Temmuz'da normal mesaisinin ardından akşam saatlerinde  arkadaşının evinde olduğunu, oturdukları sırada 23.00 civarı zaman zaman  korumalığını yaptığı, misafirlerini karşıladığı üs komutanı tuğgeneral Bekir  Ercan Van'ın makam telefonundan arayıp çağırdığını söyledi.
 
Üstünü değiştirip komutanın odasına çıktığını, onun da silahını alıp  karargah önünde beklemesini emrettiğini anlatan Kuzu, Van'ın yanına giderken de  üs nöbetçi amiri Osman Erdem'in Güvenlik Tabur Komutan Vekili yüzbaşı Mustafa  Karamanoğlu ile geldiğini ve "Komutanın yanına gidiyorsan biz de buradayız.  Emirlerine hazırız" demesini söylediklerini aktardı.
 
Kuzu, yüzbaşı Karamanoğlu'nun nöbeti olmamasına rağmen üstünü  değiştirip geldiğini, bu yüzden güvenlikle ilgili bir sıkıntı olduğunu  düşündüğünü savundu.
 
Osman Erdem'in de kırmızı alarm durumuna geçildiğini belirttiğini  ifade eden Kuzu, karargah önünde beklerken Karamanoğlu ve Erdem'in bir zarfla  geldiklerini söyledi. Kuzu, "Zarfı açıp baktılar. Karamanoğlu güler bir yüzle  Osman Erdem'e 'Bak bakalım Hatay'ınki kim?' diye sordu. 'Komutanım ne oldu?' diye  sordum. Karamanoğlu 'Yok bir şey' diye geçiştirdi. Kağıtla üs komutanının odasına  girdiler." dedi.
 
Gece üs komutanının odasına gelen sivil kıyafetli iki kişiyi odaya  çıkardığını, bu iki kişinin komutanla görüşüp çıktıklarını belirten Kuzu, bir  süre sonra nizamiyeden silah sesi geldiğini ifade etti.
 
Üs komutanını ABD'lilere ait binaya götürmüş
 
Kuzu, bir ara üs komutanını filoya götürdüğünü, bu sırada tam  teçhizatlı uzman çavuşların nizamiyeye gittiğini dile getirerek, üs komutanını  daha sonra ABD'lilere ait bir binaya bıraktığını kaydetti.
 
Üs komutanını bıraktıktan bir süre sonra harekat komutanı Erhan  Gazioğlu'nun da binaya girdiğini ve 10-15 dakika sonra çıktıklarını anlatan Kuzu,  tekrar karargaha döndüklerini söyledi.
 
Kuzu, karargah önünde beklerken bazı komutanların yanı sıra savcı ve  emniyet ekiplerinin de geldiğini ifade ederek, sonra da birlikte çıkıp  gittiklerini bildirdi.
 
Cumartesi ve pazar günleri İncirlik dışına çıkmadığını ve kaçma  girişiminde bulunmadığını anlatan Kuzu, 18 Temmuz'da savcı ve polislerin  geldiğini ve isminin onlara verildiğini belirtti.
 
"Karargahın dışında beklemenin dışında bir emir almadım ve  uygulamadım." diyen Kuzu, suçsuz olduğunu iddia etti.
 
Kuzu, "Tutuklanmamın sebebinin babamın durumundan dolayı olduğu  açıktır. Kaçma gibi bir durumum yoktur. Tutukluluk halimin kaldırılıp atılı tüm  suçlardan beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.
 
Mahkeme Başkanının soruları üzerine darbe girişiminden haberdar  olmadığını iddia eden Kuzu, üs komutanı aradığı sırada arkadaşıyla evin  balkonunda oturduğunu, televizyon ya da internete bakmadığını öne sürdü.
  
Babası Zekeriya Kuzu'nun üs komutanıyla 15 Temmuz ya da daha önce  görüşüp görüşmediği, üs komutanının yanına alınmasıyla alakalı bir girişimi olup  olmadığı sorulan Emrah Kuzu, babasının üs komutanıyla görüşmediğini iddia etti.  Kuzu, babası ile arasının çok iyi olmadığını HTS kayıtlarına göre de sadece üç  ayda beş kez görüştüğünü söyledi.
 
Eski Başçavuş Zekeriya Kuzu, darbe girişiminin ardından 25 Temmuz'da,  Muğla Çetibeli mevkisinde saklandığı bir menfezde yakalanmıştı. FETÖ'nün "Çiğli  üs imamı" olarak anılan eski başçavuş Zekeriya Kuzu, "Anayasayı ihlal",  "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten  öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet,  "cumhurbaşkanına hakaret"ten 3 yıl, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl,  "nitelikli konut dokunulmazlığını i?hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi  hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl, 3 ayrı "nitelikli yağma"dan 54 yıl hapis  cezası almıştı.
 
Korku ve endişeden dolayı Ankara'dan İncirlik'e dönmüş
 
Tutuksuz sanık eski pilot üsteğmen Emre A. da savunmasında FETÖ ile  bir irtibatı olmadığını söyledi.
 
Rize'de kız istemeye gideceği için izin aldığını ve 15 Temmuz Cuma  günü Ankara'da olduğunu ifade eden Emre A, 16 Temmuz'da yola çıkacakları için  erkenden yattığını bildirdi.
 
 Emre A, 22.30 civarı kız kardeşinin uyandırıp jetlerin uçuş yaptığını  söylemesi üzerine haberlere baktığını ve kalkışmadan haberi olduğunu ifade  ederek, Rize yolculuğunu iptal ettiklerini dile getirdi.
 
Yaşananların ailesinde ve kendisinde korku ve tedirginliğe neden  olduğunu belirten Emre A, haberlerde Adana'da bir hareketlilik olmaması üzerine  bu ildeki lojmana gitmeyi ailesine teklif ettiğini bildirdi.
 
Emre A, ancak ailesinin gelmemesi üzerine tek başına yola çıktığını ve  sabaha doğru 04.00 gibi üsse giriş yaptığını belirterek, üsteğmen Osman Yılmaz  ile kaldığı lojmandaki eve gittiğinde onun ailesiyle karşılaştığını ifade etti.
 
Yılmaz'ın göreve çağrıldığını ve haber alamadıkları yönündeki  ailesinin endişesinden dolayı filoya gittiğini iddia eden Emre A, kısa süre sonra  iki tanker uçağın indiğini ve Osman Yılmaz'a durumu aktardığını, sonra da lojmana  döndüğünü söyledi.
 
Darbe faaliyetine katılmadığını öne süren Emre A, beraatini talep  etti.
 
Duruşmaya öğle arası verildi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.