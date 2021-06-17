'Mehdiyim' diyerek ortalığı karıştırdı! Polis müdahale etti

İran'ın İsfahan kentinde yeşil giyimli pelerinli bir kişi, mehdi olduğunu öne sürerek at üstünde caddeye girdi. Elinde kılıçla vatandaşlara zor anlar yaşatan "sözde mehdi", polisin uzun uğraşları sonucu yakalandı.

Kılıç kuşandı, ata bindi, "Ben mehdiyim" diyerek caddeye girdi ve trafiği birbirine kattı. Görüntüler İran 'ın İsfahan kentinde kaydedildi. Yeşil kıyafetli bir kişi, kentin işlek caddelerinden birine at üzerinde girdi. Elinde kılıçla mehdi olduğunu iddia etti. İran'ın dini lideri Hameney için "ölüm" sloganı attı.

Olayın şahitlerinin ihbarı üzerine gelen polisler "sözde mehdi"ye müdahalede bulundu. Atından inen kişiye önce biber gazı sıkıldı, ardından copla müdahale edildi. Ancak fayda etmedi.

Mehdi olduğunu iddia eden kişi, bir polisin motosikletle arkadan vurmasıyla yakalandı. O görüntüler İran'da gündem oldu.