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‘Medeniyet bu işte!’

27 Eylül 2020 Pazar - 13:28 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 13:28

Ece Sükan, ayrıldığı sevgilisi Uğur Güven’in aracını kullandığı için gelen eleştirilere, “Medeniyet bu işte... Birbirimizi halen çok seviyoruz” dedi


Ece Sükan, ayrıldığı sevgilisi Uğur Güven’in aracını kullandığı için gelen tepkilere cevap verdi. Tasarımcı, Türk toplumunun böyle şeylere alışık olmadığı yorumuna, “İşte güzel bir şey... Medeniyet bu işte... Sonuçta bir kişiyi insan olarak sevdiğinizde, onun kötülüğünü hiçbir zaman istemezsiniz” dedi.
 
İş insanıyla birbirlerini çok sevdiklerini belirten Sükan, “Bazen sevmediğiniz için ilişki bitmiyor. Sadece yollar ayrılıyor. Bunlar çok normal şeyler. İnsanlar gençlik yıllarında anlayamıyor ama sonra herkes farkına varıyor” diye konuştu. Tasarımcı, kalbinin boş olduğunu da sözlerine ekledi.
 

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