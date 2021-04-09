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'Mavera' başlıyor

09 Nisan 2021 Cuma - 17:29 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 17:30

Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel ve Sinan Tuzcu’un başrolünü paylaştığı ‘Mavera’ dizisi, Ramazan ayı boyunca TRT 1’de ekrana gelecek.


Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel ve Sinan Tuzcu’un başrolünü paylaştığı ‘Mavera’ dizisi, Ramazan ayı boyunca TRT 1’de ekrana gelecek. Proje, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alıyor.
 

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