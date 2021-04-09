Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel ve Sinan Tuzcu’un başrolünü paylaştığı ‘Mavera’ dizisi, Ramazan ayı boyunca TRT 1’de ekrana gelecek. Proje, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alıyor.
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'Mavera' başlıyor
09 Nisan 2021 Cuma - 17:29 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 17:30
Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel ve Sinan Tuzcu’un başrolünü paylaştığı ‘Mavera’ dizisi, Ramazan ayı boyunca TRT 1’de ekrana gelecek.
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