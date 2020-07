'MasterChef Türkiye'ye kaç kişi başvurdu? Rekor sayı...

Milliyet gazetesinden Sina Koloğlu'nun, "Masterchef'e Kaç Kişi Başvurdu?" başlıklı yazısı şöyle:

"Geçtiğimiz cuma başladı. Hani oynat oynat bitmiyor. Yemek üstüne yemek... Balıklar ve etler havada uçuşuyor. Tekrarıyla altı gün TV8 kanalını ele geçirdi. ‘Survivor’ bitiyor, ‘MasterChef Türkiye’ başlıyor. Sonra o bitiyor ‘O Ses Türkiye’ başlıyor, kanal b öyle böyle gidiyor. Merak ettim kaç başvuru olmuş. Tam 100 bin kişi başvurmuş. 'Aşçılık genç nüfusta çok revaçta onun için' dediler. Gelenlerin arasında 'Ben aşçıyım' diyenlerin sayısı azımsanmayacak oranda. Tek başına bu değil tabii ki... Ünlü olmak, şef olmak, para kazanmak vs... Bir günde kaç yarışmacının resmi geçidi oldu sayamadık. 100 bin kişiden 128’i kalmış. Ortalama günde 20 kişi yayınlandı. Şimdi artık eleme turlarına geçiliyor. TV8 yarışmalarının en büyük özelliği ‘canlı yayın’ gibi çekilmesi. Yani çekim ve montaj at başı gidiyor. Dur çek, dur çek yok. Her şey canlı yayınlanıyor gibi. Yaklaşık 3,5-4 saatlik çekimler. Bu ‘Survivor’ için de geçerli. Yayın ekibi her çekim sonrası pestil oluyor Türkçe’si.