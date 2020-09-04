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'MasterChef Türkiye' neden bu kadar çok seyrediliyor?
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2020', her bölümde yapılan birbirinden lezzetli ve teknik yemeklerin yanı sıra reyting başarısıyla da dikkat çekiyor.
'MasterChef Türkiye 2020', her bölümde birbirinden farklı ve teknik yemekleriyle izleyicileri ekrana kitliyor. Bunların yanı sıra reytingleri ile de oldukça dikkat çekiyor.